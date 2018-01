Lucro do BB cresce 37,4% em 2005 O Banco do Brasil registrou lucro líquido de R$ 4,154 bilhões em 2005, revelando crescimento de 37,4% sobre 2004. Segundo o balanço divulgado hoje, o resultado do ano passado corresponde a um retorno sobre o patrimônio líquido anualizado de 26,8% e lucro por ação de R$ 5,2. O patrimônio líquido da instituição era de R$ 16,8 bilhões em dezembro de 2005, com aumento de 19,5% sobre o exercício anterior. O índice de eficiência do Banco do Brasil encerrou o ano passado em 48,1%, enquanto o índice de cobertura de despesas com pessoal atingiu 102,3%, superando os 93,1% verificados em 2004. Lucro líquido do Banco do Brasil Ano Total (bilhões) 2001 1,082 2002 2,028 2003 2,381 2004 3,024 2005 4,154 Carteira de crédito A carteira de crédito do Banco do Brasil apresentou crescimento de 14,9% em 2005, tomando como base o ano anterior, ao atingir o volume de R$ 101,8 bilhões. A instituição é líder na concessão de crédito no País, com 15,3% de participação no mercado. Segundo relatório de desempenho do BB, as operações para pessoas físicas alcançaram saldo de R$ 18,4 bilhões, com expansão de 14,3% em 12 meses. O Crédito Direto ao Consumidor (CDC), principal produto destinado a esse público, fechou o ano com 8,5 milhões de contratos. O destaque ficou a cargo da linha BB Crédito Consignação, que atingiu 1,7 milhão de contratos. Em 2005, o banco realizou mais de 14 mil convênios com empregadores públicos e privados para utilização do BB Crédito Consignação. Também vale destacar a estratégia de crédito ao consumo diretamente nas lojas de comércio varejista e de material de construção, que resultou em 314 mil operações contratadas, com desembolso de R$ 637 milhões. Pessoas jurídicas A carteira de crédito para pessoas jurídicas atingiu R$ 38,5 bilhões ao final de 2005, com aumento de 15,3% em relação a 2004. Segundo o banco, esse incremento não foi maior devido à valorização do real frente ao dólar, que teve impacto negativo sobre o saldo das operações de comércio exterior. Somente as operações com recebíveis para esse segmento totalizaram R$ 10,3 bilhões, com alta de 1,8% em relação ao registrado em 2004. Micro e pequenas empresas As operações de crédito para micro e pequenas empresas somaram R$ 15,2 bilhões no final do ano, o que significa crescimento de 15,4% em relação a 2004. O volume aprovado e disponível para utilização desse segmento foi ainda maior, de R$ 20,7 bilhões - valor 16,2% superior ao do ano anterior. Já na carteira de comércio exterior do BB, o volume contratado de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) e Adiantamento sobre Cambiais Entregues (ACE) avançou 31,6% sobre 2004, para US$ 11,9 bilhões. Essas operações somaram mais de 32 mil contratos, representando 35,3% do mercado. Agronegócios A carteira de crédito de agronegócios do banco, por sua vez, avançou 18,9% em 2005, encerrando o ano com saldo de R$ 35,7 bilhões. Devido às adversidades que marcaram o período - problemas climáticos, baixo preço das commodities e valorização do real frente ao dólar -, que implicaram redução de renda dos produtores rurais, o BB prorrogou dívidas no valor de R$ 2,7 bilhões. Em 2005, o BB desembolsou ainda R$ 6,7 bilhões em operações de crédito para investimentos, consolidando a liderança nesse mercado. Somente nos repasses do sistema do banco Nacional de Desenvolvimento e da Agência Especial de Financiamento Industrial (BNDES/Finame) houve incremento de 34% sobre o ano de 2004, o que correspondeu à marca de R$ 4,1 bilhões. Fundo constitucional O Banco do Brasil também aplicou R$ 1,5 bilhão do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) em 2005. As operações contratadas atenderam 47,3 mil beneficiários. Cerca de 45,5 mil contratos, equivalentes a R$ 1 bilhão, atenderam aos produtores rurais da região. As operações com empresas somaram 1,8 mil contratos e R$ 500 milhões aplicados. O saldo das operações de FCO totalizou R$ 6,3 bilhões. De acordo com o relatório de desempenho do BB, as operações de crédito classificadas nos níveis de risco AA, A, B e C passaram de 92,1% da carteira total do banco em dezembro de 2004 para 90,6% em dezembro 2005, patamar em linha com os 89,9% observado nas operações do sistema financeiro nacional no quarto trimestre. Com relação a setembro, as operações registradas em AA-C e D-H apresentaram ligeira melhora, fruto da entrada de novas contratações com bom perfil de risco.