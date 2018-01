Lucro do BBVA cai 27,3% em 2001 O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) anunciou uma queda de 27,3% em seu lucro líquido para 1,7 bilhão de euros (US$ 1,8 bilhão) em 2002, ante o lucro de 2,3 bilhões de euros no ano anterior. O resultado não atingiu a meta da empresa de um declínio de 10% no lucro líquido, nem a previsão dos analistas de um recuo de 9,5% no lucro líquido para 2,1 bilhões de euros (US$ 2,3 bilhões). O banco espanhol afirmou que o declínio no lucro líquido foi principalmente o resultado de 427 milhões de euros (US$ 459,6 milhões) em provisões adicionais relacionadas com a recente venda de suas operações no Brasil, baixa contábil de ágio e aposentadorias antecipadas. No início deste mês, o BBVA trocou sua subsidiária brasileira por US$ 585 milhões em dinheiro, mais uma participação de 4,5% no Banco Bradesco S/A. O porta-voz do banco disse que excluindo vários itens extraordinários, o lucro líquido teria declinado ao redor de 9% e que os resultados de 2002 também foram afetados pela crise macroeconômica na Argentina, pela depreciação de várias moedas latino-americanas e pelo fraco desempenho de várias empresas, nas quais o BBVA detém participações. Em meados de 2002, o BBVA havia revisado para baixo as suas metas sobre o lucro para o ano devido à menor receita decorrente da América Latina e um encargo extraordinário relacionado com sua participação na gigante espanhola Telefónica S/A. O lucro operacional do BBVA registrou queda de 8,3% para 5,5 bilhões de euros (US$ 6,0 bilhões) em 2002, de 5,6 bilhões de euros em 2001.