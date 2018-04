Lucro do BNDES cai 27,4% em 2008 O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) teve lucro líquido de R$ 5,3 bilhões no ano passado, 27,4% inferior ao de 2007. Mesmo assim, "o banco está bastante satisfeito com o resultado", disse a chefe da área financeira do banco, Vânia Borgerth. O motivo é que a queda "não foi por piora de desempenho, mas principalmente por redução do spread". Em 2007, o banco teve lucro recorde de R$ 7,3 bilhões. Como o banco não tem acionistas além da União, o lucro, normalmente revertido para o Tesouro Nacional, tem permanecido na instituição, para elevar o fundo para empréstimos. Ainda não há decisão este ano para o destino do saldo. Mas o próprio Tesouro anunciou, no mês passado, a injeção de R$ 100 bilhões, por meio de linhas de crédito, para reforçar o caixa. A diminuição de spread e a consequente queda do custo do crédito para as empresas foram os fatores que mais influíram no resultado bruto de intermediação financeira do BNDES, que caiu de R$ 4,7 bilhões em 2007 para R$ 3,8 bilhões em 2008. Outro motivo foi o menor valor de receitas, em razão da provisão para créditos de difícil recuperação. Essas receitas caíram de R$ 1,3 bilhão em 2007 para R$ 445 milhões. Para o banco, "essa situação reflete a alta qualidade da carteira de crédito". O saldo da provisão para risco de crédito em dezembro ficou em R$ 4,6 bilhões, equivalentes a 13,9 vezes a carteira de créditos inadimplentes, informou o banco.