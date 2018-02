Lucro do BNDES cresce 81% e atinge cifra recorde O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou um crescimento de 81,1% em seu lucro em relação aos ganhos do mesmo período do ano passado. Segundo divulgado nesta sexta-feira, foram acumulados R$ 3,317 bilhões, o melhor resultado da história da instituição nos seis primeiros meses do ano e superior ao maior lucro anual do banco, registrado em 2005, de R$ 3,202 bilhões. "O BNDES tem intensificado recentemente a sua ação de fomento. No entanto, estamos conseguindo combinar isso com o desempenho do ponto de vista bancário e financeiro extremamente positivo", afirmou o presidente do BNDES, Demian Fiocca. Segundo o executivo, os resultados do banco com renda variável contribuíram para o lucro recorde, totalizando R$ 2,580 bilhões nos seis primeiros meses deste ano. Deste total, o BNDES destacou o ganho de R$ 1,350 bilhão com alienações de parte de sua carteira, com ênfase para o lucro bruto de R$ 682 milhões gerados pela oferta pública das ações do Banco do Brasil. Segundo trimestre O lucro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no segundo trimestre deste ano foi de R$ 1,393 bilhão. Apesar disso Fiocca, disse que não há como comparar com o resultado do mesmo período do ano passado. Isso porque no segundo trimestre de 2005 o BNDES teve de fazer um ajuste em suas contas que levou a um prejuízo de R$ 752 milhões. "Quando há oscilações dessa natureza, uma grande alteração de um trimestre para outro, isso reforça a recomendação analítica geral que para ver tendências é melhor pegar períodos maiores", afirma Fiocca. Ativos Os ativos do banco somaram R$ 181,077 bilhões em 30 de junho deste ano, com avanço de 3,4% em relação ao primeiro trimestre do ano. O patrimônio líquido da instituição teve crescimento de 9,4%, passando de R$ 17,107 bilhões no primeiro trimestre do ano para R$ 18,713 bilhões no segundo trimestre. Com isso, a rentabilidade do patrimônio líquido ficou em 19,27% de janeiro a junho deste ano.