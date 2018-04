Lucro do BofA recua no 2o tri; perdas com crédito aumentam

O presidente-executivo do banco, Kenneth Lewis, afirmou que as difíceis condições econômicas afetarão os resultados em 2010. O Bank of America separou 13,38 bilhões de dólares em empréstimos ruins pelo segundo trimestre consecutivo, e informou que as provisões somaram 8,7 bilhões de dólares, quantia 25 por cento superior frente ao trimestre anterior.

Ativos de baixo desempenho subiram 21 por cento, para 30,98 bilhões de dólares.

"O crescimento das provisões e dos ativos de baixo desempenho ainda assustam", disse o analista Paul Miller, da FBR Capital Markets.

O Bank of America informou nesta sexta-feira que o lucro líquido aplicável às ações ordinárias caiu 25 por cento no segundo trimestre, para 2,42 bilhões de dólares, ou 0,33 dólar por ação, contra 3,22 bilhões de dólares, ou 0,72 dólar por ação, um ano antes.

Antes dos dividendos de ações preferenciais em ambos os períodos, o lucro recuou 5 por cento, para 3,22 bilhões de dólares.

Já a receita líquida saltou cerca de 60 por cento, para ao redor de 33 bilhões de dólares, impulsionada pela aquisição do Merrill Lynch & Co.

Analistas previam, em média, lucro de 0,29 dólar por ação sobre receita de 33,26 bilhões de dólares, segundo a Reuters Estimates.

"Desafios difíceis estão à frente devido à contínua fraqueza da economia global, elevando o desemprego e a deterioração da qualidade de crédito que afetarão nosso desempenho no resto do ano e em 2010", afirmou Lewis.

PRESIDENTE SOB PRESSÃO

Os resultados do banco incluíram um ganho antes de impostos de 5,3 bilhões de dólares pela venda de uma parcela da fatia no China Construction Bank.

O balanço também incluiu o pagamento de 713 milhões de dólares de dividendos atrelados ao governo dos Estados Unidos.

Lewis enfrenta forte pressão dos investidores e do governo norte-americano para melhorar o desempenho do Bank of America, após o banco ter adquirido o Merrill em janeiro.

Em abril, acionistas destituíram Lewis do cargo de presidente do Conselho, e desde então o banco contratou vários diretores com experiência regulatória.

Até agora, o governo não autorizou o Bank of America a pagar os 45 bilhões de dólares obtidos por meio do programa de alívio ao setor financeiro, o Tarp.