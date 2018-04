Lucro do Bradesco caiu 13,23% no primeiro semestre O Bradesco teve um lucro líquido de R$ 904,238 milhões no primeiro semestre deste ano, um resultado 13,23% menor do que o R$ 1,042 bilhão registrado nos primeiros seis meses de 2001. Os ativos totais do banco, no entanto, aumentaram 22,2% nesse período, de R$ 101,863 bilhões para R$ 124,505 bilhões, um salto que já inclui as compras de instituições feitas neste ano, como o Mercantil, o Banco Cidade e o Banco do Estado do Amazonas. O retorno sobre o patrimônio líquido no primeiro semestre de 2002 ficou em 18,7%, abaixo dos 24,1% registrados no mesmo período do ano passado. O patrimônio líquido, aliás, fechou pela primeira vez acima de R$ 10 bilhões, em exatos R$ 10 119 bilhões. O presidente do Bradesco, Márcio Cypriano, disse que a queda no lucro se deveu a uma combinação de fatores internos e externos mais adversos, como as incertezas em relação às eleições, a crise da Argentina, a turbulência no mercado e a pressão sobre o câmbio. Para ele, a redução no lucro foi pequena diante da forte turbulência que afeta a economia. Além disso, o Bradesco teve outros custos decorrentes da compra, apenas no primeiro semestre, do Mercantil, BancoCidade, BEA, - Deutsche Bank Investimentos, e a carteira de crédito e leasing do Banco Ford. Num cenário mais turbulento, o Bradesco também optou pela cautela e aumentou as provisões para devedores duvidosos, que subiram de R$ 907 milhões no primeiro semestre de 2001 para R$ 1,344 bilhão em igual período deste ano. Crédito O Bradesco reduziu a expectativa de crescimento da carteira de crédito neste ano para 10% a 12% - no início de 2002, a expectativa era de um aumento de 15% a 20%. A carteira de crédito do banco atingiu R$ 52,576 bilhões em junho, uma alta de apenas 6,41% em relação a dezembro. No segundo trimestre deste ano, o lucro líquido ficou em R$ 479 milhões, 22 95% inferior ao do mesmo período de 2001. Em comparação com os R$ 425 milhões do primeiro trimestre de 2002, no entanto, houve um aumento de 12,7%. Os fatores que mais contribuíram diretamente para o lucro no período foram o crescimento da margem financeira (a diferença relativa entre receitas e despesas com juros), que colaborou com R$ 138 milhões, as receitas de prestação de serviços, com R$ 64 milhões, e os prêmios líquidos de seguros, com R$ 113 milhões. A margem financeira foi de R$ 5,416 bilhões no primeiro semestre, 21,2% superior ao registrado nos primeiros seis meses de 2001. As receitas de prestação de serviços, por sua vez, ficaram quase estáveis, passando de R$ 1,759 bilhão em junho para R$ 1,786 bilhão, um crescimento de apenas 1,53%. O vice-presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, disse que essas receitas ficaram estáveis principalmente por causa da redução da área de administração de recursos - de R$ 64 452 bilhões no primeiro trimestre para R$ 60,941 bilhões no segundo trimestre - e da relativa perda de dinamismo da economia. A queda do patrimônio da área de administração de recursos foi provocada basicamente pelas novas regras de marcação a mercado dos títulos públicos, que levou os investidores a trocar os fundos principalmente pelos CDBs e pela poupança, segundo Trabuco. Câmbio benéfico - A alta do dólar beneficiou o Bradesco. Com a variação do câmbio de 22,4% no segundo trimestre, os investimentos no exterior do banco garantiram um ganho líquido de R$ 99 milhões, já descontados o custo de oportunidade do investimento no Brasil, medido pelo CDI, e os custos com operações de proteção cambial. No acumulado dos seis primeiros meses do ano, o efeito foi positivo em R$ 32 milhões, já que o primeiro trimestre havia apresentado perda de R$ 67 milhões. Trabuco disse que a volatilidade dos títulos da carteira própria do banco provocou um impacto negativo no resultado da instituição, que foi compensado com a reversão de provisões. A classificação dos papéis "para negociação" causou efeito negativo de R$ 243 milhões no resultado do banco. Já os títulos "disponíveis para venda" tiveram impacto negativo no patrimônio do Bradesco de R$ 473 milhões. Os papéis classificados na categoria "mantidos até o vencimento" não precisam ser marcados a valor de mercado. Mesmo assim, o Bradesco constituiu provisão para os papéis dessa classe de R$ 550 milhões. Assim, o impacto geral das novas regras foi de R$ 1,266 bilhão. Para amenizar o efeito negativo dos títulos, o Bradesco decidiu reverter a Provisão Excedente para Oscilação de Risco de Mercado, no valor de R$ 802 milhões.