Lucro do Bradesco cresce 19,5% no semestre O Bradesco teve no primeiro semestre do ano lucro de R$ 3,132 bilhões, o que significa expansão de 19,50% em relação ao ganho de R$ 2,621 bilhões do mesmo período de 2005. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira, o retorno anualizado sobre o patrimônio foi de 31,3%. Analisando o segundo trimestre em separado, os ganhos líquidos foram de R$ 1,602 bilhão, com crescimento de 13,14% em relação ao R$ 1,416 bilhão do mesmo intervalo de meses do ano passado. A rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido, porém, ficou em 33,4%, abaixo dos 36,6% de igual intervalo do ano passado. As receitas de intermediação financeira somaram R$ 9,689 bilhões no segundo trimestre, com aumento de 36,10%. As despesas da intermediação subiram 71,15%, para R$ 4,729 bilhões, e o resultado bruto da intermediação aumentou 1,34%, para R$ 3,844 bilhões. As receitas de prestação de serviços atingiram R$ 2,091 bilhões no segundo trimestre, com expansão de 18,82% em relação ao mesmo período de 2005. O resultado operacional do banco foi de R$ 2,090 bilhões, 2,61% inferior ao registrado pela instituição no segundo trimestre do ano passado. No final de junho, o patrimônio líquido do Bradesco alcançou R$ 21,461 bilhões, com crescimento de 23% em relação ao mesmo mês de 2005. Todos os dados são consolidados.