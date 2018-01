Lucro do Bradesco cresce 21,7% O Bradesco encerrou o primeiro semestre deste ano com lucro líquido de R$ 1,250 bilhão, apontando crescimento de 21,7% sobre o R$ 1,027 bilhão de igual período do ano passado. A receita de intermediação financeira da instituição subiu 18,9%, para R$ 14,478 bilhões. O resultado bruto da intermediação financeira teve alta de 16,5%, saindo de R$ 4,582 bilhões para R$ 5,336 bilhões. O item outras despesas operacionais totalizou R$ 3,916 bilhões, com aumento de 51,6%. O resultado operacional da instituição ficou em R$ 1,420 bilhão nos seis primeiros meses do ano, com queda de 29% ante aos R$ 1,999 bilhão do mesmo intervalo de 2003. O banco teve despesa não operacional de R$ 213 milhões na primeira metade deste ano, ante aos R$ 777 milhões do mesmo período do ano passado. Em 30 de junho, o patrimônio líquido do banco estava em R$ 13,650 bilhões.