Lucro do Bradesco cresce 80% O Bradesco, maior banco privado brasileiro, teve em 2005 o maior lucro já registrado por um banco de capital aberto da América Latina, atingindo a cifra R$ 5,514 bilhões, o que significa um crescimento de 80,2% em relação aos R$ 3,060 bilhões de 2004. O ganho por ação ficou em R$ 5,63, o que representa também a maior rentabilidade entre os 50 maiores bancos por ativos nos Estados Unidos e América Latina. O retorno sobre o patrimônio líquido médio foi de 32,1%, contra 22% em 2004. As receitas da intermediação financeira somaram R$ 33,7 bilhões em 2005, uma expansão de 28,6% na comparação com o ano anterior. As despesas da intermediação financeira subiram 26,6%, para R$ 16,419 bilhões. Assim, o resultado bruto da intermediação avançou 32,0% e atingiu R$ 14,774 bilhões. A provisão para créditos de liquidação duvidosa ficou em R$ 2,507 bilhões no ano passado, com aumento de 22,8% sobre 2004. As receitas de prestação de serviços subiram 26,2%, para R$ 7,349 bilhões. O banco obteve lucro operacional de R$ 7,853 bilhões em 2005, um crescimento de 90,7%. No final do ano, o patrimônio líquido era de R$ 19,409 bilhões, 27,6% superior ao registrado no fim de 2004. Todos os dados são consolidados. Carteira de crédito A carteira de crédito do banco, incluindo avais e fianças, alcançou a marca de R$ 90,8 bilhões em 2005, com evolução de 28% no ano e de 8,2% no trimestre. Sem considerar os avais e fianças, o portfólio atingiu R$ 81,1 bilhões, o que significa crescimento de 29,2% no ano e 7,8% no trimestre. O melhor desempenho ficou com a carteira de pessoa física, que subiu 56,8% em 2005 e 8,6% apenas no quarto trimestre, devido basicamente à maior demanda por crédito pessoal, veículos e crédito direto ao consumidor (CDC Loja), em função da melhora do nível da atividade econômica, da renda dos trabalhadores, da queda do desemprego, bem como pelo reflexo dos acordos operacionais firmados com redes varejistas, segundo o Bradesco. Pessoa jurídica No portfólio de pessoa jurídica, a expansão foi de 15,2% no ano, especialmente devido a operações de capital de giro, repasse do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), conta garantida e veículos. No trimestre, o crescimento dos empréstimos foi de 7,3%, com os principais incrementos registrados em operações de repasse do BNDES, capital de giro e crédito rural, bem como nas carteiras indexadas ao dólar, devido à desvalorização do real verificada no período. Considerando apenas as operações para pequenas e médias empresas, houve aumento gradual na demanda por crédito. Assim, a carteira desse segmento avançou 24,8% no ano e 8,5% no trimestre. No caso das grandes corporações, verificou-se acréscimo de 7,3% no ano e de 6,1% no trimestre. Adicionalmente, vale destacar que 87,6% das operações de avais e fianças são originadas por grandes empresas. Qualidade dos ativos Com relação à qualidade dos ativos, as operações de rating AA-C representavam 93,2% da carteira total em dezembro de 2005, contra 92,3% no final de 2004, conseqüência da constante redução de risco. Neste mesmo período, o sistema financeiro apresentava índice de 88,8%, contra 89,7% em 2004. O saldo da Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) somou R$ 5 bilhões, representando 6,1% da carteira de crédito, sendo R$ 4 bilhões de provisões requeridas e R$ 1 bilhão de provisão excedente. O índice de cobertura, que compara o saldo total da PDD com o saldo da carteira de crédito com atraso superior a 59 dias, que não apropria juros, situou-se em 183,5%. Este texto foi alterado às 11h25, com acréscimo de informações sobre Carteira de Crédito.