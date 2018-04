Lucro do Carrefour cai para € 78 milhões no primeiro semestre

O Carrefour informou nesta quinta-feira que o lucro líquido do primeiro semestre recuou para € 78 milhões, em parte pelos custos e encargos relacionados à reestruturação da operação global da companhia. No mesmo período do ano passado, a gigante varejista havia reportado lucro de € 129 milhões.

De acordo com o Carrefour, as vendas no primeiro trimestre aumentaram 6,2%, para € 43,05 bilhões, impulsionadas, principalmente, pelas vendas fora da França. O lucro operacional recorrente foi de € 621 milhões, abaixo da expectativa de € 666 milhões.

A companhia anunciou uma redução de suas perspectivas de crescimento das vendas para este ano. A previsão de crescimento que era de 3% a 5% passou para a faixa entre 2% e 4%. A varejista disse que os resultados do ano serão afetados por "um ambiente operacional que permanecerá difícil no segundo semestre em alguns países".

De acordo com o Carrefour, os resultados foram difíceis na França devido à forte concorrência. Os dados da indústria de agosto mostraram que o Carrefour havia perdido participação de mercado neste verão (no Hemisfério Norte) em comparação com concorrentes em solo francês.

