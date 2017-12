Lucro do Citigroup atinge valor histórico O Citigroup informou que seu lucro cresceu 29% no primeiro trimestre, atingindo o valor histórico de US$ 5,27 bilhões, após o gigante financeiro ter amealhado crescimento de dois dígitos em cada um de seus nove núcleos de atuação, assim como em todas as regiões em que está presente. O lucro por ação cresceu 28%, de US$ 0,79 para US$ 1,01. Os resultados do primeiro trimestre incluem um ganho de US$ 180 milhões, ou US$ 0,03 por ação, com a venda de parte de seus negócios de serviços com fundos eletrônicos. Os números do Citigroup superaram o ganho médio de US$ 0,94 por ação previsto por 17 analistas. O Citigroup também auferiu um faturamento recorde de US$ 21,5 bilhões no primeiro trimestre, 16% superior aos US$ 21,04 bilhões registrados no primeiro trimestre de 2003. As informações são da Dow Jones.