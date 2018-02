Lucro do Citigroup sobe 18% com expansão internacional O Citigroup, maior banco dos Estados Unidos, divulgou nesta sexta-feira forte crescimento internacional que impulsionou o lucro do segundo trimestre em 18 por cento, resultado acima das expectativas do mercado. A receita subiu num ritmo superior às despesas pelo segundo trimestre consecutivo. O presidente-executivo do banco, Charles Prince, continuou a enfatizar o controle de custos em meio a pressões de acionistas por uma reorganização da instituição. As perdas com crédito aumentaram, mas numa taxa em linha com os níveis apresentados por outros bancos norte-americanos. O lucro líquido do Citigroup no segundo trimestre totalizou 6,23 bilhões de dólares, ou 1,24 dólar por ação, ante 5,27 bilhões de dólares, ou 1,05 dólar por ação, um ano antes. A receita saltou 20 por cento, para 26,63 bilhões de dólares, enquanto as receitas operacionais cresceram 16 por cento na mesma base de comparação. Excluindo aquisições, a receita evoluiu 16 por cento e os custos, 12 por cento. Sem considerar itens extraordinários, o lucro por ação foi de 1,18 dólar por ação, 0,05 dólar acima da previsão média de analistas, de acordo com a Reuters Estimates. Os números do último trimestre incluem os primeiros impactos de um plano de corte de custos anunciado em abril para eliminar 17 mil postos de trabalho e reduzir as despesas em 4,58 bilhões de dólares. (Por Jonathan Stempel)