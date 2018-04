Lucro do Credit Suisse sobe 31% Os lucros do Credit Suisse cresceram 31% no segundo trimestre de 2009 e surpreenderam o mercado ontem. O banco, porém, avalia que as condições internacionais negativas ainda podem persistir por algum tempo. Os resultados positivos seguem o mesmo padrão do JPMorgan Chase, que revelou lucros depois de meses complicados. Mas a situação do Credit Suisse se contrasta com as perdas bilionárias do UBS, o outro gigante suíço das finanças, que antecipou aos acionistas que os resultados a serem divulgados no dia 4 de agosto serão negativos. Os lucros do Credit Suisse no período atingiram US$ 1,5 bilhão, cerca de US$ 400 milhões acima do mesmo período de 2008. Com os resultados, o banco acredita que estará mais forte para resistir às turbulências que ainda podem ocorrer nos próximos meses. "O ambiente econômico global deve se manter desafiador", afirmou o presidente do banco, Brady Dougan.