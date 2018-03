Lucro do Deutsche Bank é impulsionado por créditos tributários

O banco, que havia programado a divulgação de seus resultados para a próxima semana, informou que espera lucro líquido perto de 1,4 bilhão de euros (2,10 bilhões de dólares). O Deutsche também apontou que espera lucro antes de tributos de 1,3 bilhão de euros, em linha com o trimestre imediatamente anterior.

Os resultados preliminares vieram bem acima das estimativas da Thomson Reuters I/B/E/S para o lucro líquido, de aproximadamente 755 milhões de euros no terceiro trimestre, enquanto a expectativa para o lucro antes de impostos era de que ficasse abaixo de 1,2 bilhão de euros.

Contudo, os investidores venderam ações do banco alemão depois da forte valorização nos meses anteriores, preocupados com a performance da área de banco de investimentos. Os papéis do Deutsche caíam 4,5 por cento.

"Os resultados são sólidos. Mas não são também excepcionais. Os resultados do negócio de banco de investimentos não foram provavelmente tão robustos quanto os de seus pares nos Estados Unidos", afirmou Stefan Stalmann, analista do UniCredit.