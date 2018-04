Lucro do Dresdner Bank caiu para US$ 501,3 mi no semestre O banco alemão Dresdner Bank anunciou hoje que a queda no lucro do primeiro semestre de 2001 deveu-se aos fracos mercados de capitais e à maior provisão de empréstimos. O lucro líquido caiu 16% para 512 milhões de euros (US$ 501,3 milhões) no primeiro semestre de 2002, ante um lucro de 608 milhões de euros em igual período de 2001. Incluindo os resultados decorrentes de atividades de investimento, o lucro antes dos impostos foi de 171 milhões de euros (US$ 167,4 milhões) no primeiro semestre. Tendo em vista o contínuo enfraquecimento da economia e o aumento das insolvências, as provisões de risco aumentaram para 1,05 bilhão de euros (US$ 984,0 milhões). Maiores provisões foram criadas para transações domésticas individuais e para o portfólio de empréstimo do banco, onde adições estiveram relacionadas com negócios na América Latina. O Dresdner Bank disse que as despesas administrativas nos seis primeiros meses caíram quase 14% em relação a 2001. As despesas com pessoal caíram cerca de 13% enquanto os custos não relacionados com pessoal foram reduzidos em 14%.