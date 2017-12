Lucro do Google mais que dobrou no 2º trimestre O lucro do Google, maior provedor de internet do mundo, anunciou, após o fechamento do mercado, que seu lucro de segundo trimestre mais que dobrou. O lucro líquido ficou em US$ 721 milhões (US$ 2,33 por ação), 110% acima dos US$ 342,8 milhões (US$ 1,19 por ação) de igual período de 2005. A receita cresceu 77%, para US$ 2,46 bilhões, já que a companhia colocou um maior número de anúncios em seus resultados de busca. Excluindo pagamentos feitos a parceiros na distribuição de conteúdo, a receita ficou em US$ 1,67 bilhão, levemente acima do US$ 1,65 bilhão previsto por analistas de Wall Street.