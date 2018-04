Lucro do Google no 1º trimestre ultrapassa expectativas O Google divulgou nesta quinta-feira, 19, um salto de 69% no lucro líquido do primeiro trimestre, superando expectativas dos analistas. O resultado foi puxado pelo aumento na participação de mercado de seu serviço de busca que impulsionou o faturamento com publicidade online. O lucro líquido da empresa no primeiro trimestre subiu para US$ 1 bilhão, ou US$ 3,18 por ação, em relação aos US$ 592 milhões, ou US$ 1,95 dólar por ação. Excluindo itens extraordinários e despesas com opções de ações, o lucro por ação foi de US$ 3,68 contra US$ 2,29 um ano antes. O faturamento bruto subiu 63%, para US$ 3,66 bilhões, incluindo custos de US$ 1,13 bilhão pagos a sites afiliados que atuam como outdoors para os anúncios online vendidos pelo Google. Wall Street esperava, em média, um lucro líquido de US$ 2,91 por ação, segundo a Reuters Estimates. Excluindo opções de ações e itens extraordinários, os analistas esperavam resultado positivo de US$ 3,31. O mercado estimava receita bruta de US$ 3,57 bilhões, segundo pesquisa da Reuters Estimates. As previsões variaram de US$ 3,43 bilhões a US$ 3,7 bilhões.