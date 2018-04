Lucro do Grupo Votorantim cresce 49% O grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados industriais privados do Brasil, fechou 2001 com lucro líquido de R$ 2,035 bilhões, com crescimento de 49,5% em relação ao ano anterior. A receita líquida de vendas e serviços do grupo totalizou R$ 7,691 bilhões, valor 23,1% maior do que o registrado em 2000. O resultado, segundo a empresa, reflete os efeitos da reestruturação operacional iniciada nos últimos dois anos. "Esse processo, aliado a uma sólida estrutura acionária e a um novo modelo de governança corporativa, permitiu que as empresas do grupo acompanhassem a acelerada mudança da economia mundial com eficiência operacional, grande escala, redução de custos e permanente atualização tecnológica", diz o relatório do grupo. O setor de metais, que engloba a produção de alumínio, níquel, zinco e aço, respondeu por 25% da receita líquida do grupo, ocupando lugar de segundo setor mais rentável para a empresa, depois dos negócios de cimento, que representaram 39% da receita do grupo. O Grupo Votorantim atua em dez unidades de negócios: cimentos, metais, celulose e papel, energia, agroindústria, química, filmes flexíveis, serviços financeiros, comércio internacional, e capital de risco.