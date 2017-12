Lucro do HSBC cai a US$ 3,13 bilhões no 1º trimestre, mas supera expectativa

LONDRES - O banco HSBC divulgou que teve lucro líquido de US$ 3,13 bilhões no primeiro trimestre do ano, menor que o ganho de US$ 3,89 bilhões verificado em igual período de 2016. O resultado, porém, superou as expectativas de analistas, que previam ganho de US$ 2,67 bilhões entre janeiro e março.

O lucro ajustado, que desconsidera itens extraordinários e impostos, subiu 12% na mesma comparação, a US$ 5,94 bilhões.

Na Ásia, o HSBC obteve lucro ajustado antes de impostos de US$ 4,31 bilhões no último trimestre, alta de 25% em relação ao mesmo intervalo do ano passado.

Por volta das 4h25 (de Brasília), as ações do HSBC subiam 3,3% na Bolsa de Londres./Dow Jones Newswires.