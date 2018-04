Lucro do HSBC no 3o tri cresce, mas banco tem impacto de US$5 bi O HSBC Holdings, maior banco europeu, informou que o lucro do terceiro trimestre foi maior que o obtido um ano antes uma vez que o crescimento do grupo na Ásia ajudou a minimizar quase 5 bilhões de dólares em créditos de difícil recuperação nos Estados Unidos e baixas contábeis. O HSBC informou, porém, que o lucro em nove meses até o fim de setembro foi menor que o do mesmo período de 2007. O índice tier 1, que mede a saúde financeira de um banco, foi de 8,9 por cento no fim de setembro, próximo ao topo da meta que estava entre 7,5 e 9 por cento. O banco informou que é um "grande receptor" de fluxos de depósitos em meio à turbulência atual do mercado financeiro. A instituição informou que o crescimento econômico global continuará a diminuir durante "os próximos semestres, enquanto a recessão se firma em diversas economias maduras". O crescimento asiático irá desacelerar, mas deve permanecer "relativamente mais resistente", segundo o banco. O HSBC informou que seus custos com empréstimos de difícil recuperação em serviços de financiamento pessoal nos Estados Unidos subiram para 4,3 bilhões de dólares no trimestre, alta de 700 bilhões de dólares ante o trimestre anterior. O registro de baixas contábeis com posições de crédito foi de 600 milhões de dólares no trimestre, menor que baixas contábeis nos dois trimestres anteriores, em parte devido a mudanças em regras contábeis. O HSBC e outros bancos reclassificaram como ativos são representados. Sem essa reclassificação, o HSBC informou que sua baixa contábil no terceiro trimestre teria sido 835 milhões de dólares maior. A instituição deve divulgar um dos maiores lucros da indústria bancária neste ano. O banco deve divulgar um lucro antes de impostos de 21,7 bilhões de dólares em 2008, segundo mediana de previsões de 11 analistas consultados pela Thomson Reuters. Esse número é 10 por cento menor que o recorde de 24,2 bilhões de dólares alcançado em 2007.