Lucro do HSBC no Brasil sobe 124% em 2004 e bate recorde O HSBC Bank Brasil registrou lucro líquido de R$ 426,15 milhões em 2004, o maior desde que iniciou suas operações no País, em março de 1997. Com crescimento de 124%, o lucro é mais do que o dobro do ano anterior, que foi de R$ 190,1 milhões. O retorno sobre o patrimônio líquido ficou em 21,51% no ano passado, contra 11,61% em 2003. Esse resultado engloba o desempenho das duas principais subsidiárias do HSBC Bank Brasil: a HSBC Seguros, que teve lucro líquido de R$ 119,9 milhões em 2004 (ante R$ 93,8 milhões no ano anterior), e o HSBC Investment Bank, que apresentou lucro de R$ 51,6 milhões em 2004 (contra R$ 31,8 milhões em 2003). "O resultado recorde reflete a implementação bem sucedida do plano estratégico do grupo em todo o mundo, que tem como prioridade a expansão das operações de crédito e os investimentos na oferta de serviços aos clientes", afirmou o presidente-executivo do HSBC Bank Brasil, Emilson Alonso. Resultado do conglomerado O resultado do conglomerado financeiro HSBC no Brasil também mostrou grande evolução em 2004, saltando de R$ 192,68 milhões para R$ 526,52 milhões, um aumento de 173,26%. O lucro representou um retorno sobre o patrimônio de 23,03%. O conglomerado financeiro é formado pelo banco HSBC, responsável pelas atividades da promotora de vendas Losango, e pelas subsidiárias do HSBC Bank Brasil.