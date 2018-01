Lucro do HSBC sobe 5% O gigante bancário HSBC registrou um aumento de 5% em seu lucro bruto, que chegou a US$ 10,64 bilhões na metade do presente ano. Essa cifra, correspondente aos seis meses que acabaram em 30 de junho, contrasta com os 10,12 bilhões de dólares do mesmo período do ano passado. O grupo bancário, o segundo do mundo em valor de mercado, indicou que seu faturamento nos mercados emergentes contribuiu para melhorar seu lucro.