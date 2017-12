Lucro do HSBC sobe para US$ 15,873 bilhões em 2005 O HSBC, o maior banco da Europa e o terceiro do mundo em valor de mercado, obteve um lucro líquido de US$ 15,873 bilhões em 2005, frente aos US$ 14,258 bilhões de 2004, informou, nesta segunda-feira, a instituição em comunicado. O lucro bruto do banco subiu 11% em relação ao ano passado, atingindo US$ 20,966 bilhões. Esta cifra é recorde para uma instituição bancária no Reino Unido. Em 2004, este número estava em US$ 18,943 bilhões em 2004. Após a divulgação dos resultados, as ações do HSBC subiam na Bolsa de Londres 1,8%. Receitas operacionais A receitas operacionais líquidas subiram 10% no ano passado, para US$ 49,836 bilhões, frente aos US$ 45,162 bilhões do ano anterior. As dívidas incobráveis e outras provisões por risco creditício se situaram em US$ 7,8 bilhões em 2005, US$ 1,61 bilhão a mais do que em 2004. O HSBC, que conta com 110 milhões de clientes em mais de 70 países, foi principalmente uma instituição bancária asiática até ser adquirido pelo Midland Bank do Reino Unido, em 1992.