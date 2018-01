Lucro do Itaú aumenta 47%, para R$ 1,352 bi no 3º trimestre O Banco Itaú Holding Financeira registrou lucro líquido de R$ 1,352 bilhão no terceiro trimestre do ano, com crescimento de 46,96% em relação ao resultado do mesmo período de 2004. O retorno sobre o patrimônio líquido anualizado atingiu 40,5% no trimestre, totalizando um intervalo de 13 trimestres consecutivos em que a rentabilidade trimestral atualizada se situa acima de 30%. O resultado da intermediação financeira ficou em R$ 2,547 bilhões no terceiro trimestre, o que representa expansão de 4,73% em relação ao mesmo período de 2004. As receitas de prestação de serviços avançaram 30,7% e alcançaram R$ 1,971 bilhão. O resultado operacional do banco subiu 7,6%, para R$ 1,784 bilhão no terceiro trimestre deste ano. Em 30 de setembro, o patrimônio líquido do Itaú estava em R$ 15,229 bilhões.