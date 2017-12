Lucro do Itaú cresce 19,50% no ano, até setembro O Banco Itaú Holding Financeira registrou os nove primeiros meses do ano com lucro líquido de R$ 2,745 bilhões, um aumento de 19,50% em relação ao mesmo período de 2003. O resultado representa rentabilidade anualizada de 28,1%. As receitas da intermediação financeira somaram R$ 12,524 bilhões até setembro, com avanço de 31,62%. As operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos cresceram 42,21%, para R$ 7,095 bilhões. O resultado de operações com títulos e valores mobiliários subiu 40,24% e atingiu R$ 3,952 bilhões em nove meses. As despesas da intermediação financeira somaram R$ 5,021 bilhões, com expansão de 271,38%, e o resultado bruto da intermediação financeira foi de R$ 6,842 bilhões, caindo 1,78%. As receitas de prestação de serviços registraram elevação de 15,59%, para R$ 4,366 bilhões até setembro. O resultado operacional do banco ficou em R$ 4,643 bilhões, com crescimento de 3,18% em relação ao mesmo período de 2003. No final de setembro, o patrimônio líquido estava em R$ 13,471 bilhões, o que significa uma evolução de 17,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Todos os dados são consolidados.