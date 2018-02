Lucro do Itaú cresce 19,52% no semestre O Banco Itaú apresentou lucro líquido de R$ 2,958 bilhões nos seis primeiros meses do ano, um aumento de 19,52% na comparação com os R$ 2,475 bilhões do mesmo período de 2005. Trata-se do maior já registrado por um banco de capital aberto na história. O retorno anualizado do semestre foi de 35,7%, acima dos 34,0% do mesmo intervalo do ano passado. Já no primeiro trimestre, o ganho líquido foi de R$ 1,498 bilhão, com crescimento de 12,38% em relação ao resultado de R$ 1,333 bilhão do mesmo período de 2005. O ganho representa rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido médio de 35,1% no segundo trimestre. O resultado da intermediação financeira ficou em R$ 2,694 bilhões no segundo trimestre, o que significa queda de 4,26%. No final de junho último, o patrimônio líquido da controladora estava em R$ 17,555 bilhões, com expansão de 16,82% em 12 meses.