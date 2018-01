Lucro do Itaú cresce 22,68%, para R$ 876,152 milhões O Banco Itaú Holding Financeira apresentou lucro líquido consolidado de R$ 876,152 milhões no primeiro trimestre do ano, com crescimento de 22,68% em relação aos R$ 714,162 milhões do mesmo período de 2003. O lucro por lote de mil ações ficou em R$ 7,68, contra R$ 6,26 de janeiro a março do ano passado. O resultado da intermediação financeira antes dos créditos de liquidação duvidosa atingiu R$ 2,426 bilhões, com queda de 18,15%. O resultado bruto da intermediação financeira recuou 14,49%, para R$ 2,224 bilhões no primeiro trimestre deste ano. O banco apresentou lucro operacional R$ 1,425 bilhão, queda de 25,74%. No final de março, o patrimônio líquido do Itaú era de R$ 12,478 bilhões, sendo de R$ 109,38 o valor patrimonial por lote de mil ações.