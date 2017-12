Lucro do Itaú cresce 30,26%, para R$ 1,141 bi no 1º trim. O Banco Itaú Holding Financeira apresentou lucro líquido consolidado de R$ 1,141 bilhão no primeiro trimestre do ano, com crescimento de 30,26% em relação ao mesmo período de 2004 (R$ 876,152 milhões). O ganho do trimestre representa uma rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido de 35,1%. O resultado foi obtido após a amortização do ágio, pela associação com as Lojas Americanas no valor de R$ 200 milhões. O lucro por ação ficou em R$ 10,04 até março. O banco obteve receita de intermediação financeira de R$ 5,007 bilhões no trimestre, com aumento de 12,62%. O resultado bruto da intermediação financeira subiu 13,68%, para R$ 2,468 bilhões. A provisão para crédito de liquidação duvidosa saltou de R$ 363 milhões para R$ 756 milhões, um aumento de 108,26%. A receita de prestação de serviços cresceu 27,69%, para R$ 1,794 bilhão até março. O banco registrou lucro operacional de R$ 1,943 bilhão, o que representa um avanço de 38,0% em relação ao primeiro trimestre de 2004. Em 31 de março, o patrimônio líquido consolidado do Itaú era de 14,629 bilhões, com evolução de 17,2% em relação ao mesmo mês de 2004.