Lucro do Itaú cresce 39,06% em 2005 O Banco Itaú Holding Financeira apresentou lucro líquido consolidado de R$ 5,251 bilhões no ano passado, o que significa crescimento de 39,06% em relação ao resultado de R$ 3,776 bilhões de 2004. O ganho por ação foi de R$ 4,76, contra R$ 3,33 no ano anterior. O lucro de 2005 representa uma rentabilidade de 35,3% sobre o patrimônio líquido médio, ante 29,2% em 2004. Considerando apenas o quarto trimestre do ano, o Itaú obteve resultado líquido de R$ 1,425 bilhão, com expansão de 38,35% na comparação com R$ 1,030 bilhão do mesmo período de 2004. A rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido médio do período ficou em 42,5%, contra 33,6% no quarto trimestre de 2004. Intermediação financeira As receitas da intermediação financeira do Itaú somaram no ano passado R$ 20,292 bilhões, com aumento de 17,49% em relação a 2004. As despesas da intermediação subiram 2,69%, para R$ 6,308 bilhões, e, dessa forma, o resultado bruto avançou 9,37%, para R$ 11,156 bilhões. As receitas de prestação de serviços do banco totalizaram R$ 7,737 bilhões em 2005, o que representa alta de 25,50% na comparação com o ano anterior. O lucro operacional do banco ficou em R$ 8,182 bilhões, valor 11,46% superior ao de 2004. No final do ano, o patrimônio líquido da instituição financeira estava em R$ 15,560 bilhões, com expansão de 11,37%. Todos os dados são consolidados. Carteira de crédito A instituição encerrou o ano passado com carteira de crédito, incluindo avais e finanças, de R$ 67,756 bilhões, o que equivale a um crescimento de 27,2% no ano e de 10% no trimestre. Segundo o banco, o aumento do volume de operações decorreu de uma série de ações específicas, notadamente no segmento de crédito ao consumidor e veículos, aliada a um incremento significativo da demanda por empréstimo pelos clientes pessoas físicas. A carteira voltada a estes clientes avançou 57% no ano e 12,1% no quarto trimestre, atingindo o saldo de R$ 28,691 bilhões. Os destaques foram as operações de financiamento de veículos e leasing (modalidade de crédito profissional formada por um contrato de locação de equipamentos mobiliários ou imobiliários, acompanhado de uma promessa de venda ao locatário), com acréscimo de R$ 1,699 bilhão no período de outubro a dezembro, e as operações de cartão de crédito, com aumento de R$ 1,290 bilhão no mesmo intervalo. Pessoa jurídica A carteira de crédito de clientes pessoa jurídica aumentou 13,3% no acumulado de 12 meses e 8,8% no quarto trimestre, alcançando estoque de R$ 34,524 bilhões. O desempenho foi puxado pelas operações a micro, pequenas e médias empresas, que subiram 31,5% no ano e 11,2% no trimestre, para R$ 12,784 bilhões. Já as operações com grandes empresas avançaram apenas 4,7% no ano e 7,4% no trimestre, para R$ 21,740 bilhões. Por fim, os créditos direcionados totalizavam carteira de R$ 4,541 bilhões no final de 2005, praticamente estável (0,4%) em relação a dezembro de 2004 e com expansão de 6,2% no trimestre. Inadimplência Segundo o banco, a carteira de crédito registrou leve aumento de inadimplência no quarto trimestre do ano, o que levou o Itaú a reforçar as provisões. As operações vencidas há mais de 60 dias correspondiam a 3,5% da carteira total em dezembro, contra 3,3% em setembro e 2,9% no final de 2004. "Esse crescimento da inadimplência está em linha com a estratégia que definimos e que vem sendo aplicada consistentemente ao longo dos últimos trimestres", afirma o banco. Considerando apenas o portfólio de empréstimos a pessoa física, o índice era de 5,8% no final de 2005, contra 5,3% em setembro e 5,6% em dezembro de 2004. Na carteira de pessoa jurídica, a inadimplência é bem menor, de 1,3%, estável em relação a setembro e um pouco superior à de 0,9% de dezembro de 2004. Risco de crédito Em relatório de desempenho, o Itaú afirma que o crescimento do volume de empréstimos e a alteração do mix da carteira, com a aplicação de recursos em operações capazes de agregar maiores margens financeiras ao resultado, tem, como conseqüência natural, elevado o nível de risco de crédito, exigindo maior despesa com provisão para créditos de liquidação duvidosa. A despesas com provisão foram de R$ 3,716 bilhões no ano passado, com aumento de 135,0% em relação a 2004. Além dessas despesas, o banco tem reforçado o saldo da provisão excedente ao mínimo exigido pela autoridade bancária, o qual tem por objetivo permitir a absorção de eventual aumento da inadimplência. Dessa forma, o Itaú fez provisão excedente de R$ 170 milhões no quarto trimestre do ano, elevando o saldo dessa reserva para R$ 1,370 bilhões.