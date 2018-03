Lucro do Itaú Holding cresce 41,8% no trimestre O Banco Itaú Holding Financeira obteve lucro líquido consolidado de R$ 714 milhões no primeiro trimestre de 2003, valor 41,8% maior que os R$ 504 milhões registrados no mesmo período do ano passado. A rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido foi de 31,8%, contra 28,3% no mesmo período de 2002. O patrimônio líquido do Itaú Holding cresceu 27,3%, de R$ 7,842 bilhões em março de 2002 para R$ 9,983 bilhões em março de 2003. As receitas da intermediação financeira atingiram R$ 2,874 bilhões, com elevação de 10,11% em relação ao primeiro trimestre de 2002. O resultado da intermediação financeira subiu 79,23%, para R$ 2,529 bilhões. O Itaú Holding obteve lucro operacional de R$ 1,919 bilhão de janeiro a março, o que representa aumento de 174,53%. Os dados são consolidados.