Lucro do Itaú no semestre sobe 42,17%, para R$ 1,490 bi O lucro líquido consolidado do Banco Itaú cresceu 42,17% no primeiro semestre, para R$ 1,490 bilhão. As receitas da intermediação financeira somaram R$ 1,277 bilhão, contra R$ 9,312 bilhões no mesmo período do ano passado. A conta de despesas da intermediação financeira ficou positiva em R$ 3,973 bilhões, contra valor negativo de R$ 5,548 bilhões. A provisão para créditos duvidosos somou R$ 932 milhões, praticamente estável em relação ao ano passado. O resultado bruto da intermediação financeira foi de R$ 4,540 bilhões, uma alta de 54,32%. O resultado operacional passou de R$ 1,614 bilhão para R$ 3,233 bilhões.