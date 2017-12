Lucro do Itaú sobe 28,0% e atinge R$ 1,460 bilhão O Banco Itaú Holding Financeira apresentou lucro líquido consolidado de R$ 1,460 bilhão no primeiro trimestre do ano, o que representa crescimento de 28,0% em relação ao resultado de R$ 1,141 bilhão do mesmo período de 2005. A rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido médio ficou em 36,3%, acima dos 31,9% dos três primeiros meses do ano passado. O resultado bruto da intermediação financeira alcançou R$ 2,787 bilhões, com expansão de 16,5%. A provisão para créditos de liquidação duvidosa subiu 91,1% sobre o primeiro trimestre de 2005 e atingiu R$ 1,445 bilhão. A receita de prestação de serviços avançou 18,2% na mesma comparação, para R$ 2,121 bilhões. O banco obteve lucro operacional no primeiro trimestre de R$ 2,120 bilhões, com crescimento de 10,6% em relação ao mesmo período do ano passado. No final de março, o patrimônio líquido consolidado estava em R$ 16,618 bilhões, 13,6% superior ao do mesmo intervalo de 2005. Os ativos totais subiram 11,5% e somaram R$ 163,203 bilhões.