Lucro do Itaú Unibanco cresce 30% e soma R$ 5,7 bi no 1º trimestre

O Itaú Unibanco anunciou nesta terça-feira lucro líquido de R$ 5,733 bilhões no primeiro trimestre deste ano, cifra 29,7% maior que a registrada em mesmo intervalo do ano passado, de R$ 4,419 bilhões. Na comparação com o quarto trimestre, quando o montante ficou em R$ 5,520 bilhões, o resultado foi 3,9% superior.

O resultado veio em linha com a projeção de analistas do mercado financeiro. A cifra ficou 2,3% acima da projeção média de R$ 5,602 bilhões de oito casas consultadas pelo Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado (Deutsche, Goldman, BTG, Credit, JPMorgan, Safra, GBM e UBS). Quando a variação para cima ou para baixo é de até 5%, é considerado que o resultado veio em linha.

A carteira de crédito total do Itaú Unibanco, que inclui avais e fianças encerrou março com saldo de R$ 578,596 bilhões, expansão de 3,4% ante a cifra de dezembro, de R$ 559,694 bilhões. Em um ano, quando os empréstimos somavam R$ 508,246 bilhões, foi identificada elevação de 13,8%. Quando calculado com base na conversão da carteira em moeda estrangeira (dólar e moedas dos países da América Latina), foi visto recuo de 0,6% e alta de 6,3%, nesta ordem.

Em ativos totais, o Itaú Unibanco somou R$ 1,295 trilhão ao final de março, aumento de 16,9% perante o mesmo intervalo do ano passado, de R$ 1,107 trilhão. Na comparação com dezembro, quando estavam em R$ 1,208 trilhão, foi registrado incremento de 7,1%.

Patrimônio líquido do Itaú totalizou R$ 96,954 bilhões nos três primeiros meses do ano, aumento de 18,0% em 12 meses e de 1,2% em relação ao trimestre imediatamente anterior

O patrimônio líquido do Itaú totalizou R$ 96,954 bilhões nos três primeiros meses do ano, aumento de 18,0% em 12 meses e de 1,2% em relação ao trimestre imediatamente anterior. O retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado (ROE) foi a 24,2% no primeiro trimestre, elevação de 2,2 pontos porcentuais ante um ano, de 22%. Na comparação com os três meses anteriores, de 24,0%, subiu 0,2 p.p..

Resultado recorrente. O Itaú Unibanco anunciou também lucro líquido recorrente de R$ 5,808 bilhões no primeiro trimestre, expansão de 28,2% ante idêntico período de 2014, de R$ 4,529 bilhões. Na comparação com o quarto trimestre, de R$ 5,660 bilhões, o avanço foi de 2,6%. O retorno (ROE) recorrente ficou em 24,5% ao final de março ante 24,7% em dezembro e 22,6% em um ano.

Dentre os eventos não recorrentes no quarto trimestre de 2014 ante um ano, o Itaú cita, em relatório que acompanha suas demonstrações contábeis, R$ 60 milhões de amortizações de ágio gerado por aquisições, R$ 42 milhões de provisões para perdas decorrentes de planos econômicos e R$ 27 milhões positivos pela adesão ao programa de pagamento ou parcelamento de tributos federais.