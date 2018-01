Lucro do JP Morgan Chase supera expectativas O banco JP Morgan Chase obteve um lucro líquido de 1 bilhão de dólares no segundo trimestre do ano em comparação com as perdas do mesmo período de 2004, resultados que superaram as previsões dos analistas. Segundo os resultados comunicados nesta quarta-feira pela companhia, o lucro no segundo trimestre foi de 28 centavos de dólar por ação, frente às perdas de 548 milhões de dólares, ou 27 centavos por ação de um ano atrás. Durante o segundo trimestre de 2005, o banco registrou encargos extraordinários de 279 milhões por sua compra do Bank One no valor de 58 bilhões de dólares e de outro 1,9 bilhão de dólares por pagamento de parte do acordo extrajudicial com os investidores da Enron. Em meados de junho, o JP Morgan aceitou pagar 2,2 bilhões de dólares aos ex-investidores do gigante energético quebrado, que acusavam a entidade de ajudar a esconder milhões de dólares de dívida da Enron. Ao descontar esses encargos, assim como outros benefícios extraordinários, o lucro operacional do banco foi de 2,3 bilhões de dólares ou 66 centavos de dólar por título. O faturamento foi de 12,7 bilhões de dólares, 48% a mais que os 8,6 bilhões do ano passado.