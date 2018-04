Lucro do JP Morgan sobe 36%

O banco americano JPMorgan Chase anunciou ontem uma alta de 36% no lucro do segundo trimestre, em relação ao mesmo período do ano passado, superando expectativas de Wall Street. De abril a junho, o banco teve um lucro líquido de US$ 2,721 bilhões. O ganho por ação foi de US$ 0,28 centavos, menos que os US$ 0,53 centavos do ano passado. Mas os analistas, em média, esperavam lucro de US$ 0,04 dólar por ação. A renda do JPMorgan no trimestre subiu para US$ 25,623 bilhões, 39% mais que no mesmo período em 2008. No semestre, o aumento do lucro líquido foi de 11%, para US$ 4,862 bilhões, enquanto sua receita subiu 44% no período. Na área de bancos de investimentos, o lucro foi de US$ 1,471 bilhões, e a receita de US$ 7,301 bilhões foi recorde. Da mesma forma que o Goldman Sachs, o JPMorgan se beneficiou das necessidades de outras entidades de emitir ações e dívidas para aumentar sua liquidez. Os resultados nessa área "foram afetados de forma negativa por persistentes níveis altos de custos de crédito em empréstimos a consumidores e serviços de cartões, que esperamos que se mantenham elevados no futuro imediato", disse o presidente e executivo-chefe da entidade, Jamie Dimon. No trimestre passado, a companhia contabilizou US$ 871 milhões por perdas em empréstimos nesse setor de negócio, ante os US$ 398 milhões de um ano antes, o que reflete uma persistente deterioração no âmbito dos créditos, segundo o banco. Na área de serviços com cartão, apontou uma perda líquida de US$ 672 milhões no período, comparado com um lucro líquido de US$ 250 milhões no ano anterior. O banco informou ter reservado US$ 9,7 bilhões para perdas com crédito, quantia acima dos 4,29 bilhões de dólares no ano passado, mas inferior aos US$ 10,07 bilhões do primeiro trimestre. No mês passado, o JPMorgan pagou 25 bilhões de dólares obtidos através do programa de recuperação ao setor financeiro (Tarp, na sigla em inglês) do governo norte-americano, sendo o maior banco dos Estados Unidos a quitar os empréstimos federais.