Lucro do JP Morgan sobe no 2o trimestre O JPMorgan Chase & Co. disse na quarta-feira que seu lucro líquido no segundo trimestre cresceu como resultado da forte performance dos bancos de investimento. O terceiro maior banco dos EUA teve um lucro líquido de 4,2 bilhões de dólares, ou 1,20 dólar por ação, comparado a 3,5 bilhões de dólares, ou 0,99 dólar por ação, em igual trimestre do ano anterior. Analistas previram lucro de 1,08 dólar por ação, segundo a Reuters Estimates.