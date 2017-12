Lucro do Mc Donald´s cai, mas receita aumenta O Mc Donald´s registrou uma queda de 12% em seu lucro no primeiro trimestre do ano, apesar de sua receita ter aumentado em 8%. A companhia explicou, nesta sexta-feira, os ganhos somaram US$625,3 milhões. No mesmo período do ano anterior, haviam sido acumulados US$728 milhões. Segundo o grupo, as ações renderam US$0,49 cada uma, ao passo que, nos três primeiros meses de 2005 a unidade era vendida a US$0,56. A pesar da queda, as arrecadações aumentaram para US$5,1 bilhões no período. Um fator determinante para a queda, segundo a empresa, foram os lucros extraordinários obtidos no primeiro trimestre de 2005, que, por sua vez, foram resultantes de uma devolução fiscal, que somou US$0,13 ao lucro por ação.