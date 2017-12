Lucro do McDonald's cai, mas vem acima do esperado no 2º tri

A rede de fast food McDonald's teve lucro líquido de US$ 1,2 bilhão no segundo trimestre, ante US$ 1,39 bilhão registrado em igual período do ano passado. O lucro por ação foi de US$ 1,26, abaixo dos US$ 1,40 na mesma base de comparação. Analistas esperavam lucro por ação de US$ 1,23.

Já a receita da empresa recuou 9,5%, para US$ 6,5 bilhões. A projeção dos analistas era de US$ 6,45 bilhões.

Embora o lucro e a receita tenham caído menos do que o esperado, as vendas nos Estados Unidos recuaram abaixo das estimativas, o fluxo de clientes permaneceu fraco e os esforços para atrair mais pessoas diminuíram.

As vendas das lojas abertas pelos menos há 13 meses caíram 0,7% no segundo trimestre, acima da expectativa dos analistas da Consensus Metrix, de -0,4%. Nos EUA, a queda foi de 2%, ante projeção de 1,5%. Segundo o McDonald's, as promoções feitas não tiveram a resposta esperada do consumidor, enquanto a concorrência continua a ser uma questão forte.

Na divisão Ásia/Pacífico a retração foi de 4,5%, acima da projeção de queda de 3,4%. Por outro lado, na Europa houve aumento de 1,2% nas vendas, ajudadas pelo desempenho no Reino Unido e Alemanha, mas a expectativa era de alta de 1,5%.

O presidente-executivo, no cargo há cinco meses, chamou os resultados de "decepcionantes", mas disse que a empresa está vendo "os primeiros sinais de impulso, pois fizemos um progresso significativo desde que anunciamos planos de recuperação no início do ano".

No pré-mercado, as ações da empresa, que fazem parte do índice Dow Jones, subiam 1,03%. (Com informações da Dow Jones Newswires).