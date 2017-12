Lucro do McDonald?s cai 5% no segundo trimestre O McDonald?s fechou o segundo trimestre do ano com lucro líquido de US$ 470,9 milhões, resultado 5% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. As vendas mundiais da rede aumentaram 10%, para US$ 11,47 bilhões, enquanto o faturamento cresceu 11%, para US$ 4,28 bilhões. As vendas das unidades do grupo abertas há pelo menos um ano subiram 4,9%, atingindo o maior nível em cinco anos. Globalmente, as vendas same-store (mesmas lojas) cresceram 1,2%. O McDonald´s creditou a retomada de seu desempenho nos EUA aos novos produtos, aos novos menus para crianças e às promoções. As informações são da Dow Jones.