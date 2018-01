Lucro do McDonald´s sobe 42% e supera expectativas A maior rede de fast food do mundo, McDonalds, informou nesta quinta-feira que seus lucros no primeiro trimestre do ano foram 42% superiores aos do mesmo período de 2004, superando as previsões dos analistas. A companhia comunicou lucro líquido de US$ 728 milhões ou 0,56 dólar por ação, contra os US$ 512 milhões ou 0,4 dólar do mesmo período de 2004. Descontados faturamento e gastos extraordinários, os lucros da empresa subiram 46 centavos de dólar por ação. Estes resultados superam as previsões dos analistas de Wall Street, que segundo a empresa especializada First Call esperavam que a companhia ganhasse 0,43 dólar por ação. As vendas da empresa subiram 9% chegando a 4,8 bilhões de dólares. A companhia foi beneficiada no trimestre por um aumento de suas vendas que ajudou a compensar os maiores custos dos alimentos. Além disso, incluiu novos produtos em seus cardápios, como por exemplo saladas e frutas, novos tipos de café e novas receitas de frango. Na sessão bolsista de hoje, as ações da companhia, que fazem parte da média Dow Jones industriais, registravam uma queda de 0,3 dólar ou 1% até 29,64 dólares.