Lucro do Morgan Stanley cresce 66% no 2º trimestre

NOVA YORK - O lucro líquido do Morgan Stanley subiu 66% no segundo trimestre deste ano, para US$ 980 milhões, de US$ 591 milhões no mesmo período do ano passado. Os ganhos por ação aumentaram para US$ 0,41, de US$ 0,29 um ano antes. O período mais recente incluiu uma despesa de US$ 152 milhões relacionada à compra dos 35% restantes na corretora Morgan Stanley Smith Barney que pertenciam ao Citigroup.

Excluindo o impacto da mudança no valor da dívida do banco e a despesa com a aquisição citada, o lucro por ação foi de US$ 0,45, em comparação com US$ 0,16 no segundo trimestre de 2012. A receita excluindo a mudança no valor da dívida aumentou 26% em base anual, para US$ 8,33 bilhões. Analistas consultados pela Thomson Reuters previam lucro por ação de US$ 0,43 e receita de US$ 7,89 bilhões.

Na unidade de renda fixa o Morgan Stanley teve receita ajustada - excluindo a mudança no valor da dívida - de US$ 1,2 bilhão, acima de US$ 771 milhões um ano antes, refletindo em parte a receita maior com câmbio externo e commodities. A unidade de gerenciamento de fortunas registrou receita líquida de US$ 3,53 bilhões, mais do que os US$ 3,2 bilhões do segundo trimestre do ano passado.

O Morgan Stanley informou que a margem de lucro antes de impostos da unidade de gerenciamento de fortunas foi de 18,5%, acima de 12,0% na comparação anual. Fonte: Dow Jones Newswires.