Lucro do Netflix cai para US$ 26,3 milhões no 2º trimestre

O serviço de streaming Netflix registrou lucro de US$ 26,3 milhões no segundo trimestre, uma queda na comparação com os US$ 71 milhões de igual período do ano passado. A receita da empresa avançou para US$ 1,64 bilhão, de US$ 1,34 bilhão no segundo trimestre de 2014.

Se o lucro caiu 63% na comparação anual, o Netflix conseguiu, por outro lado, acrescentar mais 3,28 milhões de assinantes em seu serviço no segundo trimestre deste ano, em meio a uma ambiciosa expansão internacional. A empresa, que encerrou o mês de junho com 69,1 milhões de assinantes, planeja oferecer seu serviço em 200 países até o fim do próximo ano.

A trajetória do Netflix mostra os riscos inerentes associados à expansão nas operações e a fazer negócios no exterior. A valorização do dólar, por exemplo, reduz o valor da receita gerada fora dos EUA.

O lucro do Netflix ficou em US$ 0,06 por ação, no segundo trimestre. Analistas ouvidos pela Thomson Reuters projetaram recentemente US$ 0,04 por ação. (Com informações da Dow Jones Newswires).