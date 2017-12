Lucro do NY Times cai 15%, mas supera previsão O conglomerado de mídia The New York Times anunciou queda de 15% em seu lucro no primeiro trimestre, ante o mesmo período de 2003, mas a recuperação da venda de anúncios em março permitiu que os números superassem os prognósticos. A empresa fechou o trimestre com lucro de US$ 58,4 milhões, ou US$ 0,38 por ação, inferior aos US$ 68,8 milhões, ou US$ 0,45 por ação, do mesmo período de 2003. O lucro superou em dois centavos a previsão média dos analistas consultados pela Thomson First Call e também ficou acima do US$ 0,33 a US$ 0,36 por ação previsto pela empresa em 16 de março. A empresa reiterou suas metas para o ano, prevendo crescimento de um dígito, mas abaixo de 5%, do lucro em 2004. Em 2003, a empresa lucrou US$ 2,02 por ação. As informações são da Dow Jones.