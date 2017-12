Lucro do Santander Banespa cai 38,01%, para R$ 1,746 bi O Santander Banespa apresentou lucro líquido de R$ 1,746 bilhão no ano passado, com queda de 38,01% em relação ao resultado de R$ 2,818 bilhões de 2002. O ganho por ação ficou em R$ 0,04509. As receitas da intermediação financeira recuara m 14,85%, para R$ 4,974 bilhões em 2003. As operações de crédito subiram 20,14%, somando R$ 2,438 bilhões, e o resultado da operação com títulos e valores mobiliários caiu 39,72%, para R$ 2,469 bilhões. As despesas com intermediação financeira totalizaram R$ 2,094 bilhões no ano passado, com redução de 13,98%, e o resultado bruto da intermediação ficou em R$ 2,880 bilhões, queda de 15,48%. O banco registrou resultado operacional de R$ 1,826 bilhão em 2003, com recuo de 40,44%. Em 31 de dezembro, o patrimônio líquido da instituição financeira estava em R$ 4,756 bilhões. Os dados são consolidados.