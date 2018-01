Lucro do Unibanco aumenta 18,3% O Unibanco obteve lucro líquido de R$ 581 milhões no primeiro semestre deste ano, com alta de 18,3% frente a igual período de 2003. As receitas da intermediação financeira totalizaram R$ 6,305 bilhões, com crescimento de 27,3%, e o resultado da intermediação fechou em R$ 2,347 bilhões, evoluindo 6,6%. A instituição contabilizou R$ 1,475 bilhão como outras despesas operacionais, volume 25% maior frente ao primeiro semestre do no passado. O ganho operacional foi de R$ 872 milhões, com queda de 14,7%. A rentabilidade anualizada sobre o patrimônio médio ficou em 16,4%. Em 30 de junho passado, o patrimônio líquido do banco era de R$ 7,704 bilhões.