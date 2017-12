Lucro do Unibanco cresce 19,3% nos 9 primeiros meses do ano O Unibanco obteve lucro líquido de R$ 907,719 milhões nos nove primeiros meses do ano, com alta de 19,3% frente a igual período de 2003. As receitas da intermediação financeira totalizaram R$ 9,399 bilhões até setembro, com alta de 2,7%, e o resultado bruto da intermediação fechou em R$ 3,747 bilhões (-4,4%). A provisão para perdas com créditos recuou 18,7%, para R$ 904,346 milhões. A instituição registrou R$ 2,319 bilhões como outras despesas operacionais, volume 6,1% menor no comparativo com os nove primeiros meses do ano passado. O ganho operacional diminuiu 1,6%, somando R$ 1,428 bilhão. O lucro líquido por ação ficou em R$ 0,65018. Em 30 de setembro passado, o patrimônio líquido do banco era de R$ 7,932 bilhões. Os dados são consolidados.