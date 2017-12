Lucro do Unibanco cresce 22% para R$ 1,283 bi em 2004 O lucro líquido do Unibanco cresceu 22% para R$ 1,283 bilhão no ano passado, em comparação com o resultado obtido em 2003. Apenas no quarto trimestre, o banco teve lucro de R$ 375 milhões, em alta de 14,7%. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido em 2004 foi de 20,1%. Os ativos totais consolidados do Unibanco somavam R$ 79,350 bilhões ao final do ano passado, com alta de 14%. Do total de ativos, R$ 31,796 bilhões eram representados por operações de crédito, R$ 16,604 bilhões por títulos e valores mobiliários e derivativos e R$ 14,377 bilhões por aplicações interfinanceiras de liquidez. Ao final de 2004, o saldo de provisões para perdas com créditos totalizava R$ 1,669 bilhão, representando 5,2% da carteira. O resultado da intermediação financeira em 2004 foi de R$ 5,112 bilhões, ante R$ 4,567 bilhões em 2003. O resultado operacional do Unibanco somou R$ 1,961 bilhão, em linha com o R$ 1,907 bilhão registrado no ano anterior. Em 31 de dezembro de 2004, o patrimônio líquido da instituição era de R$ 8,106 bilhões, com crescimento de 13,3% no exercício de 2004.