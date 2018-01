Lucro do Unibanco cresce 26,6% no 1º trimestre O Unibanco obteve lucro líquido de R$ 276 milhões no primeiro trimestre deste ano, com aumento de 26,6% frente a igual período de 2003. O retorno sobre o patrimônio médio ficou em 16,1%. As receitas da intermediação financeira subiram 1,3% no trimestre, para R$ 2,891 bilhões, e o resultado da intermediação fechou em R$ 1,205 bilhão, com alta de 16,6%. A instituição registrou como outras despesas operacionais um montante de R$ 734 milhões no trimestre, com aumento de 27,6%. O ganho operacional evoluiu 2,8%, para R$ 471 milhões. O lucro líquido por lote de mil ações ficou em R$ 2,01. Em 31 de março passado, o patrimônio líquido do banco era de R$ 7,358 bilhões e o valor patrimonial por lote de mil ações estava em R$ 53,47.