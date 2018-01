Lucro do Unibanco cresce 45,3% no 3º trimestre O Unibanco encerrou o terceiro trimestre do ano com um lucro líquido de R$ 475 milhões, volume 45,3% maior frente a igual período de 2004. As receitas da intermediação financeira totalizaram R$ 3,883 bilhões, com alta de 25,4%, e o resultado da intermediação fechou em R$ 1,589 bilhão (+15,4%). O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido médio atingiu 23,3% no terceiro trimestre de 2005, ante 23% no período imediatamente anterior e 17,8% em igual intervalo do ano passado. A instituição contabilizou R$ 826 milhões como outras despesas operacionais, valor praticamente estável no comparativo com o terceiro trimestre de 2004 (R$ 821 milhões). A variação positiva foi de 0,6%. O lucro líquido por ação ficou em R$ 0,34 no trimestre. Em 30 de setembro passado, o patrimônio líquido do banco estava em R$ 8,986 bilhões.