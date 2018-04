Lucro do Unibanco cresce 5,7% no primeiro trimestre O Unibanco encerrou o primeiro trimestre do ano com um lucro líquido de R$ 222 milhões, volume 5,7% maior em relação ao mesmo período de 2001. As receitas de intermediação financeira aumentaram 7%, para R$ 2,586 bilhões, e o resultado da intermediação fechou em R$ 1,046 bilhão, com alta de 27,7%. O banco contabilizou R$ 655 milhões como "outras despesas operacionais", montante 18,4% maior frente ao primeiro trimestre do ano passado. O resultado operacional evoluiu 47%, para R$ 391 milhões. O lucro por lote de mil ações foi de R$ 1,60. Em 31 de março passado, o patrimônio líquido da instituição era de R$ 6,301 bilhões e o valor patrimonial por lote de mil ações estava em R$ 45,48.